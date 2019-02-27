Aranan Hükümlü Kamyonet Kasasında Yakalandı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü yakalandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri şüphelenilen bir kamyoneti ilçe girişinde durdurdu.
Kamyonetin kasasında yapılan aramada, bir kişinin narenciye kasaları arasında gizlendiği tespit edildi.
Şüphelinin sorgusunda, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 7 ayrı suç ile hakkında 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.
Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:16 Kaynak: AA
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