Son Dakika Haberleri: Aranan Hükümlü, Kamyonetin Kasasında Yakalandı

Aranan Hükümlü, Kamyonetin Kasasında Yakalandı

15 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 7 farklı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında gizlenirken yakalandı.

Aranan Hükümlü, Kamyonetin Kasasında Yakalandı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 7 farklı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında gizlenirken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Kamyonetin arka kısmında bulunan narenciye kasalarının arasına giren ekipler, burada gizlenen 1 kişiyi yakaladı. Kimlik bilgilerini gizleyen şüphelinin parmak izini alan jandarma, şüphelinin 'dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, hayvan hırsızlığı ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma' gibi 7 farklı suçtan 3 yıl  1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlüyü cezaevine teslim etti.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:08 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı Yaşlı Teyze, Eline Geçirdiği Çekpasla Soyguncuyu Korkutup Kaçırdı

Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:23:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan Hükümlü, Kamyonetin Kasasında Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]