Son Dakika Haberleri: Aranan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Aranan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

1 saat önce

Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

Aranan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı, System.String[]
Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün Gölcük'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yerini belirledikleri M.D'yi (46) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gölcük, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı 2 Kadın Terörist Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi

Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı Fatih Portakal, Erdoğan'ı Takdir Edip Muhalefet Liderlerini Eleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 20:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]