Kocaeli'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ü.G'nin Körfez ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla Ü.G'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 10:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika