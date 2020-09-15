Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ü.G'nin Körfez ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla Ü.G'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.