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Aranan hükümlü kumar denetiminde yakalandı - Son Dakika

Aranan hükümlü kumar denetiminde yakalandı

14.02.2022 16:45
Aranan hükümlü kumar denetiminde yakalandı

Kahramanmaraş'ta 10 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, kumar denetiminde yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 10 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, kumar denetiminde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hafta sonu İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında kumar denetimi yaptı.

Denetim sırasında S.S. (41) isimli şahıs, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan hükümlü kumar denetiminde yakalandı - Son Dakika


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