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Aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

10.11.2021 11:36
Aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Malatya'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Kahramanmaraş'ta sahte kimlikle yakalandı.

Malatya'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Kahramanmaraş'ta sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F. A.'nın (18), Kahramanmaraş'ta bir otelde başkasına ait bir kimlikle konakladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri otele intikal ettiğinde aranması olan hükümlünün yanında bulundurduğu Berat Demir (20) isminde başkasına ait kimliği polislere gösterdi.

Gözaltına alındıktan sonra parmak izi alınan F.A.'nın gerçek kimliği ortaya çıkarıldı. F.A.'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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