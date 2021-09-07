ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI ÇATIDA YAKALANDI - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, ismi açıklanmayan hükümlünün Tuşba ilçesinde saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü evin çatı bölümünde saklanırken yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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