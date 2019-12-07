Son Dakika Haberleri: Aranan hükümlü tutuklandı
Son Dakika Güncel Aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika

Aranan hükümlü tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Derince ve Körfez ilçelerinde 2015 yılında işlediği "birden fazla iş yerinden silahlı yağma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince hakkında 10 yıl hapis cezası verilen S.Ö'yü (42) yakalamak için çalışma başlattı.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hükümlüyü Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı.

Aranan hükümlü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Derince, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu
Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan hükümlü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]