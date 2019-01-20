Aranan Hükümlü Yakalandı
25 dakika önce
Beyoğlu'nda, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında 17 suçtan aranan ve bu suçların 12'sinden 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Beyoğlu
'nda, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında 17 suçtan aranan ve bu suçların 12'sinden 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Camiikebir Mahallesi Kızılay Meydanı
'nda görevli polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.N'yi durdurdu.
Şüphelinin UYAP sorgusunda 17 suçtan arandığı ve bu suçların 12'sinden hakkında 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
H.N. işlemleri için Kasımpaşa Polis
Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:46 Kaynak: AA
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