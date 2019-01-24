Son Dakika Haberleri: Aranan Hükümlü Yakalandı - Kocaeli

Aranan Hükümlü Yakalandı - Kocaeli

10 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, yaralama, hakaret, tehdit, görev başındaki memura mukavemet" gibi suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 21 günlük hapis cezası onanan K.D'yi (51) yakalamak için harekete geçti.

Çok yönlü araştırma yapan ekipler, sosyal medya incelemelerinde şahsın, kaybolan kızının bulunması için bir televizyon programına başvurduğunu tespit etti. Adresini değiştirdiği belirlenen K.D, düzenlenen operasyonla Gebze'de bir evde yakalandı.

K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada, 1990 yılında arazi anlaşmazlığı yüzünden 17 yaşındaki bir genci öldüren K.D'nin, cezasının bir kısmını çektikten sonra şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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