Aranan Hükümlü Yatağın Altında Yakalandı
12 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı yatağın altında yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı yatağın altında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, hırsızlık, yağma ve benzer suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 18 yıl hapis cezası bulunan S.D'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firariyi saklandığı yatağın altında yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adli makamlara sevkinin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:40 Kaynak: AA
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