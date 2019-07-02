Son Dakika Haberleri: Aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı
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Aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı

58 dakika önce

Siirt'te hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı, System.String[]
Siirt'te hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2008'de Tillo ilçesi Akyayla köyü ve Kargacık mezrasında, karıştığı olaydan "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan B.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmadan başlattı.

Ekiplerin 2 aylık çalışma sonucu B.A, Akyayla köyüne geldiği sırada yol kontrolünde yakalandı.

B.A sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:37 Kaynak: AA
Tillo, Siirt, Güncel
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