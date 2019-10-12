Son Dakika Haberleri: Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı
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Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

30 dakika önce

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D, A.K. ve B.K'nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'ndaki metruk binada saklandıklarını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden hükümlüler, yaya olarak kaçmaya başladı.


Yaşanan kovalamaca sonucu S.D, A.K. ve B.K. yakalandı.

"Hırsızlık" suçundan S.D'nin 8 yıl 2 ay 10 gün, A.K'nin 4 yıl 3 ay, B.K'nin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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