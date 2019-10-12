Son Dakika Haberleri: Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D, A.K. ve B.K'nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'ndaki metruk binada saklandıklarını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden hükümlüler, yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu S.D, A.K. ve B.K. yakalandı.

"Hırsızlık" suçundan S.D'nin 8 yıl 2 ay 10 gün, A.K'nin 4 yıl 3 ay, B.K'nin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Aranan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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