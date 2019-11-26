Son Dakika Haberleri: Aranan hükümlülere şafak operasyonu
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Aranan hükümlülere şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu satışı ve yaralama gibi suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 50 hükümlünün adresine şafak vakti baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.

Aranan hükümlülere şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:41 Kaynak: AA
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