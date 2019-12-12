Aranan hükümlülere şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aranan hükümlülere şafak operasyonu - Son Dakika

Aranan hükümlülere şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, 52 hükümlünün kentteki adreslerine şafak vakti baskın düzenlendi.

Baskınlar sırasında bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde ve arama yapılan evlerin çevresinde önlem aldı.

Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.

Aranan hükümlülere şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:39 Kaynak: AA
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