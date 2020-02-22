Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde metruk bir binaya giren 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların kimlik kontrollerinde birinin 53 suçtan arandığı, 43 dosyadan firari olduğu, diğerinin de 1 suçtan arandığı ve 4 suçtan firari olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.