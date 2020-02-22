Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde metruk bir binaya giren 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların kimlik kontrollerinde birinin 53 suçtan arandığı, 43 dosyadan firari olduğu, diğerinin de 1 suçtan arandığı ve 4 suçtan firari olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Fatih Mahallesi, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:47 Kaynak: AA
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