Son Dakika Haberleri: Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı
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Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı

1 saat önce

Aydının Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Basit Yaralama" suçundan aranması bulunan İ.O. ile, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan aranma kaydı bulunan S.E. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
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