Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı
1 saat önce
Aydının Didim ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
Aydının Didim
ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri "Basit Yaralama" suçundan aranması bulunan İ.O. ile, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan aranma kaydı bulunan S.E. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
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