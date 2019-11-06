Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı

Yenimahalle ilçesinde polis ekipleri, biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan diğeri de cezaevi firarisi iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamda, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan O.M.Ş takibe alındı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Karşıyaka İş Merkezi önünde durdurulan şüpheli O.M.Ş'nin kimlik sorgulamasında, FETÖ/PDY'ye üyelik suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının, Kanun Hükmünde Kararname'yle öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi.

Aranan şüpheliye AVM'de operasyon

Öte yandan, "Kullanmak üzere uyuşturucu bulundurmak"tan aranan cezaevi firarisi Ü.C.D'nin aracının, plaka tanıma sistemi üzerinden bir alışveriş merkezine girdiği belirlendi. Aracı takibe alan polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri, araçtan inmeyen ve kendilerine direnen zanlıyı zor kullanarak gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, siyah gözlük kabı içinde 15 adet uyuşturucu hap ile yeşil reçeteye tabi ilaçlar ele geçirildi.

Kimlik sorgusunda zanlı hakkında çok sayıda suç kaydı olduğu ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu belirlendi.