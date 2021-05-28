Aranan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartılan ve basit yaralama suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Y.K. ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca tehdit suçundan aranan ve hakkında 5 ay hapis cezası bulunan E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR