Aranan insan taciri yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı

Şanlıurfa'da 4 yıldır aranan göçmen kaçakçısı jandarma tarafından sınırı geçmeye çalışırken yüz tanıma sistemi sayesinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Suriye sınır hattından yasa dışı yollarla geçiş yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı istihbarat çalışmalarında çok önemli bir sonuç elde etti. Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalıştığı sırada jandarma tarafından Ceylanpınar ilçesi yakınlarındaki sınır hattında yakalanan zanlı karakola götürüldü. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan zanlının jandarma tarafından kullanılan yüz tanıma sistemi olan Bilge İstihbarat Analiz Sistemi üzerinden yapılan sorgulamasında 9 Kasım 2018 tarihinden beri göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Suriye uyruklu M.İ. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Bölgede kaçak geçiş teşebbüslerini organize ettiği ve bundan haksız kazanç sağladığı öğrenilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA