Aranan kaçakçı Denizli'de yakalandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık suçundan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel belgede sahtecilik suçundan aranan 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli kaçakçılık olaylarının önlenmesi için de çalışmalar gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi.
Yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA
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