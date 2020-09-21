Aranan kaçakçı Denizli'de yakalandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık suçundan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel belgede sahtecilik suçundan aranan 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli kaçakçılık olaylarının önlenmesi için de çalışmalar gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ