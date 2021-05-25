Aranan kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan ve polis tarafından aranan Fatma Öz'ün sevgilisi Bahri M., intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Gürün ilçesinde yaşayan Bahri M. ile arasında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen Fatma Öz yaklaşık 40 gün önce kayboldu. Öz'ün polis tarafından aranması sürerken geçtiğimiz gün Bahri M.'nin konuyla ilgili ifadesi alınarak evinde arama yapıldı. Bahri M. bugün Gürün'ün Kayseri istikameti çıkışında aracının içerisindeyken silahla intihara kalkıştı. Şahsın çene altından giren kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Yaralı olarak kendi imkanları ile Gürün Devlet Hastanesine gitti. Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahri M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Gürün Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - SİVAS