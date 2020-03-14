Aranan kanser hastası yaşlı adam aracında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan kanser hastası yaşlı adam aracında ölü bulundu - Son Dakika

Aranan kanser hastası yaşlı adam aracında ölü bulundu

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından emniyete kayıp ilanı verilen yaşlı adam aracında ölü bulundu.

Aranan kanser hastası yaşlı adam aracında ölü bulundu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından emniyete kayıp ilanı verilen yaşlı adam aracında ölü bulundu.


65 yaşındaki Hüseyin Sabri Budulgan, Hasanbey Mahallesi'nde aracı içinde ölü bulundu. 34 YK 144 plakalı otomobilde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri emniyete ihbarda bulundu. Ekipler, araçta cansız bedenini buldukları şahsın, 65 yaşında ve kanser hastası Hüseyin Sabri Budulgan'a ait olduğunu belirledi. Eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı verildiği öğrenilen Budulgan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aranan kanser hastası yaşlı adam aracında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]