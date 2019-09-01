Aranan kişi Tekirdağ'da yakalandı

Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu.

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