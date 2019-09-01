Son Dakika Haberleri: Aranan kişi Tekirdağ'da yakalandı
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Aranan kişi Tekirdağ'da yakalandı

5 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.

Aranan kişi Tekirdağ'da yakalandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu.

Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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