Aranan kişi Tekirdağ'da yakalandı
5 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:18 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu.
Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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