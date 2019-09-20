Son Dakika Haberleri: Aranan kişilere yönelik operasyon
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Aranan kişilere yönelik operasyon

19 dakika önce

Hatay'da bazı suçlardan aranan ve aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da bazı suçlardan aranan ve aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "cinayet", "hırsızlık", "uyuşturucu", "gasp" ve "yağma" gibi suçlardan arananlar ile cezaevi firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, merkez Antakya ilçesindeki 15 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi cezaevi firarisi 11 kişi yakalandı.

Aranan kişilere yönelik operasyon

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:49 Kaynak: AA
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