Aranan kişilerin yakalanması için ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı - Son Dakika

Türkiye genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, aranan kişilere yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 6 bin 944 ekipten oluşan 21 bin 856 personel görev aldı.

Adli mercilerden alınan izinlerle 2 bin 676 ikametgahta arama yapıldı, 1931'i hükümlü ve 467'si yakalama emriyle aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı.

Denetimler sırasında hükümlü ve yakalama emri bulunanlardan 1549'unun 2 yıla, 242'sinin 5 yıla, 99'unun 10 yıla, 32'sinin 20 yıla, 9'unun 20 yıl ve üzerine kadar hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalananlardan 11'inin adam öldürme, 302'sinin hırsızlık, 282'sinin yaralama suçundan, 58'inin cinsel suçlar, 29'unun yağma, 135'inin dolandırıcılık, 98'inin uyuşturucu madde ticareti, 4'ünün terör örgütü (FETÖ/PDY) ve 6'sının silahlı terör örgütüne üye olma, 38'inin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edildi.

Ayrıca 2'si çocuk 9 kişi de uygulamalar sırasında bulundu.

Denetimlerde 7 av tüfeği, 6 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 284 mermi, 2 kilo 960 gram esrar, 47 gram eroin, 7 gram bonzai ve 3 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.