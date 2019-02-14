Son Dakika Haberleri: Aranan Kız Çocuğu Bodrum Katta Uyurken Bulundu

Aranan Kız Çocuğu Bodrum Katta Uyurken Bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ve AFAD ekiplerince dünden bu yana aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bodrum kattaki halıların arasında uyurken bulundu.

Aranan Kız Çocuğu Bodrum Katta Uyurken Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ve AFAD ekiplerince dünden bu yana aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bodrum kattaki halıların arasında uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yolderesi Mahallesi'nde dün "babamın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrılan E.S'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 asayiş ve 1 trafik timiyle bölgede sabaha kadar arama yaptı ancak bir sonucu ulaşamadı.

35 kişilik güvenlik korucusu ve AFAD ekiplerinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarından da sonuç alamayan jandarma, çocuğun ailesiyle tekrar görüştü.

Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda bir kadın astsubay, evde yaptığı detaylı aramada E.S'yi bodrum kattaki eski halıların arasında uyur vaziyette buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:52 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, AFAD, Jandarma, 3. Sayfa
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