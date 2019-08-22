Son Dakika Haberleri: Aranan motosiklet hırsızı polisten kaçamadı
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Aranan motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

50 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 10 gün önce gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayının faili, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Aranan motosiklet hırsızı polisten kaçamadı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 10 gün önce gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayının faili, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde 11 Ağustos 2019 günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisinin A.K. olduğunu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi A.K., polis ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı.


Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim Adliyesine sevk edilen şüpheli Ak.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:19 Kaynak: İHA
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