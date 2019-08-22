Aranan motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 10 gün önce gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayının faili, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde 11 Ağustos 2019 günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisinin A.K. olduğunu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi A.K., polis ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim Adliyesine sevk edilen şüpheli Ak.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Cezaevine teslim edildi. - AYDIN