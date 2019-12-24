Aranan personel olmak istiyorsanız bu kursu kaçırmayın... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aranan personel olmak istiyorsanız bu kursu kaçırmayın... - Son Dakika Ekonomi

Aranan personel olmak istiyorsanız bu kursu kaçırmayın...

6 saat önce

Masaj sektöründe sadece kalifiye ve sertifikalı personelin çalışması amacıyla dönemsel kurslar açan Essplus Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kursunu 27 Aralık'ta bir kez daha başlatıyor.

Aranan personel olmak istiyorsanız bu kursu kaçırmayın..., System.String[]

Masaj sektöründe sadece kalifiye ve sertifikalı personelin çalışması amacıyla dönemsel kurslar açan Essplus Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kursunu 27 Aralık'ta bir kez daha başlatıyor. Sadece 10 kişilik kontenjanı bulunan kursu başarıyla tamamlayanlar uzman olmaya da hak kazanacak.


Bursa'da MEB onaylı masaj eğitim sertifikası veren Essplus Akademi, yeni dönem kurslarını 27 Aralık'ta başlatıyor. Sektöre kalifiye personel kazandırılması amacıyla düzenli aralıklarla bu kursları açtıklarını belirten Essplus Akademi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, 10 kişilik kontenjan ile sınırladıkları kursu tamamlayanların uzman belgesi alma hakkını elde ettiklerini vurguladı.


Masaj sektörünün yeniden canlandırılması için sadece kalifiye personelin bu alanda çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Gülin Çifçi; "Sektörün ciddi bir denetim mekanizmasına sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda gerçek anlamda bu işin eğitimini almış ve kendisini geliştirmiş personellerin istihdam edilmesine özen gösterilmeli. Doğru masaj uygulaması, insan sağlığı için son derece faydalıdır. Kurslarımızda bu işin uzmanlarından eğitim almak ve mesleğin doğrularını öğrenmek mümkün. Kursu bitiren arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alacaklar. Uzman olmak ve sektörde aranılan personel olmak isteyen herkesi kısıtlı kontenjanlarımızdan faydalanmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

milli eğitim bakanlığı, Aralık, MEB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başladı 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı

Son Dakika Haberleri
17:20 Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:19 Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı - Son Dakika Ekonomi
17:16 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:15 Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
17:14 Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:33 Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi
16:31 İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aranan personel olmak istiyorsanız bu kursu kaçırmayın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]