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Aranan PKK'lı teröristler Yunan sınırını geçemeden yakalandı - Son Dakika

Aranan PKK'lı teröristler Yunan sınırını geçemeden yakalandı

07.12.2021 16:03
Aranan PKK'lı teröristler Yunan sınırını geçemeden yakalandı

Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 2 kişi, sınırda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 2 kişi, sınırda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den yurtdışına yasadışı yollarla kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi şüphelileri, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Birinci derece askeri yasak bölgedeki Elçili köyü yakınlarında güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda yakalanan ve yapılan kimlik kontrollerinde F.G. ile S.H.'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan arandığı tespit edildi.

Yakalanan PKK şüphelileri ile ilgili soruşturma soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan PKK'lı teröristler Yunan sınırını geçemeden yakalandı - Son Dakika


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