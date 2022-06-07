Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada

07.06.2022 15:09

Aranan şahıs bazanın altından çıktı.

Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada

Kayseri'de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs saklandığı bazanın altında yakalandı

KAYSERİ Kayseri'de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bazanın altında saklanırken yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 3 ayrı binanın eklentileri içinde 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'birden faza kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'yı yakalamak için Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada
Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada
Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada
Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada
Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada
Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada
Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada
Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı 25 yıl hapisle aranıyordu, bazanın içinde yakalandı 25 yıl hapisle aranıyordu, bazanın içinde yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada - Son Dakika
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