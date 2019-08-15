Son Dakika Haberleri: Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı
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Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı

2 dakika önce

Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.

Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı, System.String[]
Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "uyuşturucu ticareti" suçundan hükümlü bulunan M.A.'yı ziyarete gelen V.C'nin yapılan kontrolünde, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan şüpheli olarak arandığı tespit edildi.

Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:45 Kaynak: AA
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