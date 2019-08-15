Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı

Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.

Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "uyuşturucu ticareti" suçundan hükümlü bulunan M.A.'yı ziyarete gelen V.C'nin yapılan kontrolünde, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan şüpheli olarak arandığı tespit edildi.



Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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