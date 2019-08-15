Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı
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Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.
Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:45 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "uyuşturucu ticareti" suçundan hükümlü bulunan M.A.'yı ziyarete gelen V.C'nin yapılan kontrolünde, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan şüpheli olarak arandığı tespit edildi.
Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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