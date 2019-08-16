Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı
58 dakika önce
Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:21 Kaynak: AA
'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan hükümlü bulunan S.I'yı ziyarete giden kardeşi E.I'nin yapılan kontrolünde, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan şüpheli olarak arandığı tespit edildi. Toprakkale
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı