Son Dakika Haberleri: Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı
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Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı

58 dakika önce

Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.

Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı, System.String[]
Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan hükümlü bulunan S.I'yı ziyarete giden kardeşi E.I'nin yapılan kontrolünde, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan şüpheli olarak arandığı tespit edildi.
Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:21 Kaynak: AA
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