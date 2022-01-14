Üye Girişi
Aranan şahıs evinde yakalandı - Son Dakika

Aranan şahıs evinde yakalandı

14.01.2022 09:18
Aranan şahıs evinde yakalandı

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçan şahıs jandarma ekiplerinin merkeze bağlı köyündeki evinde yaptıkları aramada yakalandı.

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçan şahıs jandarma ekiplerinin merkeze bağlı köyündeki evinde yaptıkları aramada yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Polisin yaptığı operasyon sırasında kaçan E.Y. isimli şahıs için arama başlatıldı. Jandarma ekiplerine de bilgi veren Narkotik ekipleri şahsın olabileceği adresleri de ekiplere bildirdi. Jandarma ekipleri, arama kararına istinaden şahsın merkeze bağlı Hacıaliler köyündeki evinde arama yaptı. Yapılan arama sırasında köydeki evinde saklandığı belirlenen E.Y. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri yakalanan E.Y. isimli şahsı Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs evinde yakalandı - Son Dakika


45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı         
09:12
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı         
22:21
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı         
17:28
Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap! Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!         
16:18
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54

Son Dakika Haberleri
09:09 Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
09:06 En çok hangi renk maske takan erkekler çekici bulunuyor? Çekicilik kriterleri de değişti!
08:42 Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
08:38 Dolar, Euro, Sterlin'de son durum! 14 Ocak 2022 döviz kurları!
08:30 Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok
08:23 Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok
08:16 Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek haneye düşer
08:14 58 yaşındaki tacizci profesörün mesajları ifşa oldu: Seni yatakta öyle bir yorarım ki!
08:11 Profesörün öğrencisine gönderdiği taciz mesajları ifşa oldu: Dua et uzaktasın, yatakta cezalandırırdım seni
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 09:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: Aranan şahıs evinde yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement