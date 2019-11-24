Son Dakika Haberleri: Aranan şahıs "Gece Kartalları"na yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs 'Gece Kartalları'na yakalandı - Son Dakika

Aranan şahıs "Gece Kartalları"na yakalandı

6 saat önce

Ümraniye'de bir suçtan aranan ve üç ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Aranan şahıs

Ümraniye'de bir suçtan aranan ve üç ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.


Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bir otoparkta Taner K. (30) isimli şahsın bir yakınına ait kimlik bilgilerini kullandığı ve aranması bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada kendini Özkan ismiyle tanıtan Taner K., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranma kaydı olduğu, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık," "mala zarar verme" ve "silahla nitelikli yağma" olmak üzere 3 adet suçtan da kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin TL para cezası olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
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