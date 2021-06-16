Aranan şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Sarıyer'de kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. 100'e yakın suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın, polisten kaçma anları kameralara yansıdı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası olan T.G.'nin yerini tespit etti. Maden Mahallesinde bulunan bir nalbur dükkanında polisten kaçmak için saklanan T.G. iş yeri çalışanı ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen çalışan T.G.'ye buradan gitmesini söyledi. Dükkan çalışanı işine devam ettikten sonra polis ekiplerinin geldiğini duyan T.G. hızlı bir şekilde kaçmaya başladı. Ekipler kovalamaca sonucu T.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan Şüphelinin 100'e yakın suç kaydı olduğu öğrenildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)