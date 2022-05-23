Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

23.05.2022 20:07
Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 'alıkoymak' suçundan aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'alıkoymak' suçundan aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 12 yaşındaki kız çocuğu yeğenini alıkoymak suçundan aranan B.D.'nin aracını durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.D, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahsın peşine düştü. 15 kilometre mesafede bulunan Karpuzlu Mahallesi'nde aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalışan B.D., belinde bulunan silahı tarlaya attı. B.D. yaya olarak devam eden kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

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Kaynak: İHA

Samsun, Polis, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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