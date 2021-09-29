Aranan şahıs oyun oynarken yakalandı - Son Dakika

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir davadan yargılanan şahıs hakkında cezasının kesinleşmesi üzerine arama kararı çıkarıldı. 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanede oyun oynarken gözaltına alındı.

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