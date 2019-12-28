Aranan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Aranan şahıs polis tarafından yakalandı

6 saat önce

Konya'da kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan şahıs polis tarafından yakalandı, System.String[]

Konya'da kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından 7 adet kaydı olan, uyuşturucu madde ticaretinden yakalaması bulunan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlamadan 2 ayrı dosyadan toplam 24 yıl hapis cezası bulunan H.T.'nin Beyşehir ilçesinde ikamet ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Konya'dan Beyşehir'e giden polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şahsı yakaladı. H.T., adli işlemler için emniyete götürüldü. - KONYA

Uyuşturucu Ticareti, Konya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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