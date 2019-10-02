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Aranan şahıs polisi karşısında görünce 2. kattan atladı

1 saat önce

Aranan şahıs polisi karşısında görünce 2. kattan atladı Kayseri'de 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de 12 ayrı suçtan toplam kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, kendisini yakalamak için gelen...

Aranan şahıs polisi karşısında görünce 2. kattan atladı

Kayseri'de 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de 12 ayrı suçtan toplam kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, kendisini yakalamak için gelen polisleri karşısında görünce 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri suç makinesi şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık', 'tehdit', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 12 ayrı suçtan toplam 10 yıl 53 ay hapis cezası bulunan, 3 bin 400 TL para cezası ile aranan ve Argıncık bölgesinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen Nuri Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Fevzioğlu mahallesinde bulunan evde olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören Nuri Ç., 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu Nuri Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri Ç., cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıs polisi karşısında görünce 2. kattan atladı

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:17 Kaynak: İHA
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