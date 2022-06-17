Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

17.06.2022 10:32
Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Aksaray'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, şüphelilerden birinin üzerinde sahte kimlik çıktı.

Aksaray'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, şüphelilerden birinin üzerinde sahte kimlik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve farklı 15 ayrı suçtan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (28) ve hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C. (19)'yi arama çalışmaları başlattı. Şahıslar, ekipler tarafından yapılan teknik takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. T.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada kardeşine ait sahte kimlik ele geçirilirken, 2 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Manisa'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı Manisa'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı Ankara-Aksaray Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı, Sürücüler 2,5 Saat Yolun Açılmasını Bekledi Ankara-Aksaray Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı, Sürücüler 2,5 Saat Yolun Açılmasını Bekledi
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:49:50. #1.12#
SON DAKİKA: Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement