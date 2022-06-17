Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve farklı 15 ayrı suçtan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (28) ve hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C. (19)'yi arama çalışmaları başlattı. Şahıslar, ekipler tarafından yapılan teknik takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. T.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada kardeşine ait sahte kimlik ele geçirilirken, 2 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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