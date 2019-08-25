Son Dakika Haberleri: Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
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Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, tuvaletin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalandı.

Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı, System.String[]

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, tuvaletin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Selçuklu Mahallesi Battalgazi bulvarı üzerinde bulunan evine operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptığı sırada ikametin lavabo kısmının havalandırma boşluğundan ses geldiğini tespit etti. Osman Y.'yi havalandırma boşluğunda sıkışmış vaziyette bulan ekipler, şahsı çıkardı.


Olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Y., tedavisinin ardından Kayseri Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:52 Kaynak: İHA
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