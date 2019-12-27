Aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Malatya'da yol kontrolünde aranan bir şahıs yakalanırken, ayrıca uyuşturucu ele geçirildi.

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Malatya'da yol kontrolünde aranan bir şahıs yakalanırken, ayrıca uyuşturucu ele geçirildi.


Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan sabit yol uygulamasında, A. Y. isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgulamasında; 18 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı. Ayrıca şahsın 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 100 TL kesinleşmiş para cezası bulunduğu anlaşıldı. Şahıs adli makamlara teslim edildi.


Bu arada, yol kontrolünde ayrıca, bir şahıs üzerinde 27 adet adet uyarıcı ve uyuşturucu içerikli hap, 0,57gr metamfetamin maddesi, 2 adet kesici alet, 7 adet çeşitli çaplarda fişek, ele geçirildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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