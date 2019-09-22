Son Dakika Haberleri: Aranan şahıslar asayiş ekiplerinden kaçamıyor
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Aranan şahıslar asayiş ekiplerinden kaçamıyor

1 saat önce

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Aranan şahıslar asayiş ekiplerinden kaçamıyor, System.String[]

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık, gasp, adam yaralama, uyuşturucu, fuhuş gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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