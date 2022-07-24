Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı - Son Dakika
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Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

24.07.2022 13:56
Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek sorgusu yapılan şahısların çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek sorgusu yapılan şahısların çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; şüphe üzerine durdurdukları ticari takside yolcu olarak bulunan şahısları inceledi. Yapılan incelemelerde A.P.'nin 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından, A.B.'nin ise 'mala zarar verme' suçundan arandıkları tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, şahısların yanlarında bulunan bakır kazan ve bakır tepsilere de 'hırsızlık' şüphesi ile el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar Güven timlerinin denetimleri sürüyor Güven timlerinin denetimleri sürüyor
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı - Son Dakika
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