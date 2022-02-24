Aranan şahıslar, polis uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Düzce'de polis ekipleri yaptığı uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahsı yakalandı. Şahıslardan 9'u çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Düzce şehir merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında 23 yıl 9 ay, 16 yıl, 6 yıl 8 ay mahkümiyet kararı olan 3 şahıs, 3 ayrı suçtan araması bulunan ve 6 yıl 9 ay 15 gün mahkümiyet kararı bulunan 1 şahıs ile 2 ayrı suçtan araması bulunan ve 6 yıl 3 ay mahkümiyet kararı bulunan 1 kişi yer alırken, şahıslar çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE