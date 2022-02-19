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Aranan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika

Aranan şahıslar polisten kaçamadı

19.02.2022 09:57
Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Düzce'de çeşitli suçlardan aranması ve yakalanması olan şahsılara yönelik olarak yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Düzce'de çeşitli suçlardan aranması ve yakalanması olan şahsılara yönelik olarak yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması ve yakalanması olan şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Şahısların bulundukları yerlere yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması ve yakalanması olan 18 şahıs yakalandı. Yakalanan 18 kişi adli makamlara çıkartılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar arasında haklarında 9 yıl 7 ay, 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 9 ayrı suçtan aranması bulunan 1 kişinin de olduğu öğrenildi. - DÜZCE

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Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika


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