Aranan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan şahıslar polisten kaçamadı

08.06.2022 16:41
Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 8 mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda 'Konutta veya Eklentilerinde Yağma' suçundan' yakalama emri ile 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K., 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yakalama emri ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. D., 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan yakalama emri ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., 'Hırsızlık' suçundan yakalama emri ile 3 yıl1 1 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. D. ile 'Cinsel Saldırı' suçundan yakalama emri ile 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. ile birlikte 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

18 kişiden 13'ü serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışma için hırslanan anne, kızının bakire olduğunu söyleyince ortalık toz dumana döndü
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Aranan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement