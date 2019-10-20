Aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından son 20 günde aranması bulunan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Ekim ayı başı itibariyle haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 18 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN