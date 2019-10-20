Son Dakika Haberleri: Aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

32 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından son 20 günde aranması bulunan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan şahıslar tek tek yakalanıyor, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından son 20 günde aranması bulunan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Ekim ayı başı itibariyle haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 18 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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